A indicação foi elaborada ainda, em 2021, mas ainda não foi lida na sessão ordinária da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por isso, o vereador Fábio Farias de Oliveiras (PSL), o Fábio Wuhalla, acredita que em fevereiro a sua reivindicação cumprirá a última etapa antes de ser enviada para providências do Poder Executivo. Nela, ele pede uma operação tapa-buraco na Rua Jorge Paes da Cruz, 183, no Jardim Dayse.





De acordo com o documento, o trecho da citada via pública se encontra totalmente esburacado e, portanto, causando sérios transtornos, sobretudo, aos motoristas. Ainda, segundo o parlamentar, a presença da buraqueira está aumentando a cada dia para desespero de condutores e de moradores próximos. “Enfim, em nome daquela população solicito a operação tapa-buraco em regime de urgência”, diz Fábio Wuhalla.

Além disso, ficou pendente também a sugestão de sua autoria que pede a remoção de entulho na Rua Antônio Arantes em frente ao número 47, no Jardim Oséias Alves Genuino, bairro próximo ao Cemitério da Saudade. No local, os moradores e pedestres não suportam mais conviver com aquela situação vexatória e que não contribui com o aspecto urbanístico da cidade.

Fábio Wuhalla espera ainda poder encaminhar uma reivindicação para que a administração municipal determine ao seu departamento competente ou a empresa responsável para fazer a instalação de braço com luminária no poste situado na Rua Mariana Ascoli Rotuno, defronte ao número 265, no Jardim Leila. Ele pediu também ação igual, contudo, na altura do número 136 da José Mozer, na Vila Leite.

Por Pedro Ferreira