Em virtude do período de chuvas, o secretário interino de Segurança Urbana, de Poá (GCM), Alexandre Guarnieri, esteve reunido com o coordenador da Defesa Civil, José Ferreira de Souza, para apresentação e discussão de ações preventivas com a finalidade de orientar a população que reside nas 19 áreas consideradas de risco na cidade.

“Com base no Plano Verão elaborado pela Defesa Civil, ações de orientação e conscientização já estão sendo realizadas pela

municipalidade, bem como vistorias em residências que apresentam rachaduras e fissuras. Algumas pessoas, mesmo sabendo que residem em locais que oferecem risco, acabam optando em permanecer no local e, desta forma, orientamos sobre os cuidados a serem tomados como, por exemplo, em situações de encosta onde o morador percebendo qualquer movimentação de terra, deve nos procurar imediatamente”, destacou o coordenador.

Além disso, a Defesa Civil realizará uma capacitação junto ao grupo de voluntários que é acionado em situações de emergência. “É um grupo de, aproximadamente, 20 pessoas que estão sempre à disposição para casos emergenciais e que, graças a Deus, não ocorreram desde o início do período de chuvas. Esta capacitação que será feita objetiva a atualização dos voluntários para que, em caso de acionamento, estejam prontos para ajudar a população”, afirmou o Guarnieri.

O secretário interino destacou a importância do trabalho preventivo com relação a situações de risco iminente a fim de reduzir a possibilidade de registro de perdas de vidas humanas decorrentes de desastres. “A Defesa Civil tem como premissa ações de proteção e defesa civil que compreendem cinco aspectos, sendo eles, a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, além da gestão de desastre que compreende o planejamento, a coordenação e a execução das ações de resposta e de recuperação”, finalizou. Os telefones de atendimento à população da Defesa Civil são o 199 e o 4638-9155.

