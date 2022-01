O “Podcast com Jair” estreou nesta terça-feira (11) e teve grande audiência já em seu primeiro programa, que foi ao ar às 19h no Facebook e YouTube da TV Cenário. Comandado pelo jornalista Jair Ambrósio, o podcast já mostrou que cumpre com sua proposta, apresentada por Jair dias antes da estreia.





“O objetivo é sempre inovar com projetos que vão direto ao encontro das pessoas, o podcast é algo moderno e com a roupagem diferente do que costumo fazer com as entrevistas”, disse Jair.

O convidado do primeiro programa foi Joseph Raffoul Junior, mais conhecido como Dr. Rafu Junior. Em um papo descontraído, o podcast foi além das perguntas técnicas de entrevistas, que Dr. Rafu já está acostumado, em vez disso, falaram sobre família, futebol, política, projetos e muitos outros assuntos.

Dr. Rafu Junior. foi o primeiro convidado do Podcast com Jair. Foto: Nathan Gomes/TV Cenário.

Jair Ambrósio comentou sobre a estreia do podcast e disse que foi melhor do que ele esperava.

“A estreia foi acima do que eu esperava, deu tudo certo, fiquei muito feliz, porque, além da questão técnica, que é visual, áudio, não teve nenhum problema. A interação também foi muito grande, nós tivemos um alcance durante o programa de dez mil pessoas alcançadas ao vivo, estamos com praticamente seis mil visualizações até agora, acabou o programa com quatro mil pessoas que assistiram ao vivo. Foi uma estreia muito legal”, contou Jair.

O jornalista também pontuou as diferenças desse novo formato, que ele ainda não tinha feito.

“Foi um programa dinâmico, repleto de detalhes que geralmente não acontece em outros formatos, em outros programas, mais descontraído, com assuntos mais pessoais do entrevistado, que no caso foi o Dr. Rafu Junior”, falou.

Jair também falou sobre sua grande expectativa para os próximos episódios do podcast.

“A expectativa para os próximos [episódios] é muito grande, nós vamos manter uma agenda não só política no podcast, mas nós vamos trabalhar com diversas vertentes também, de outros segmentos, terceiro setor, influenciadores, músicos, de tudo um pouco. E também fomentar as eleições desse ano com entrevistados renomados do país, como já confirmou Geraldo Alckmin, que virá, Haddad também a assessoria disse que virá, nós vamos tentar Lula, Bolsonaro, toda essa turma aí para que participem também”, finalizou Jair.

O Podcast com Jair ocorrerá nas terças e sextas-feiras, às 19h, e, nesta sexta-feira (14), o convidado é o Renato Ramos, mais conhecido como Renatinho Se Ligue, diretor-presidente do grupo Se Ligue, professor, empreendedor social e ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos (SP)

Renatinho Se Ligue é o convidado do Podcast com Jair desta sexta-feira (14). Foto: Divulgação.

O programa é realizado ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Cenário, além disso, o áudio do programa fica disponível nas plataformas de streaming de áudio, entre elas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras.

Para ficar por dentro da programação do Podcast com Jair e ter acesso a bastidores e trechos dos programas, siga @podcastcomjair no Instagram.

Se você precisa de um espaço para produzir seu podcast ou suas lives, a TV Cenário possui o espaço perfeito. Montado recentemente, com espaço, câmeras e áudio de qualidade, o local é ideal para o seu projeto. Nos contate agora mesmo pelo WhatsApp (11) 99535-8598.