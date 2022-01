A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos por meio do projeto “Mais Asfalto” chegou a Rua Rafael Anunciato, no bairro Conjunto Residencial Castelo Branco. A via possui cerca de 1km de extensão e está recebendo serviços de fresagem e recapeamento.

As ações visam propiciar a população mais segurança e conforto no deslocamento entre os bairros da cidade. Na programação do “Mais Asfalto” está prevista a recuperação de aproximadamente 100 ruas da cidade que estão em péssimo estado de conservação e que não recebem manutenção há anos, um investimento de mais de R$ 40 milhões.

A prefeita Priscila Gambale afirmou que em 2022 a cidade será um grande canteiro de obras de recuperação de vias.

“É uma exigência da administração que os serviços sejam feitos com qualidade, contendo fresagem do pavimento asfáltico, aplicação de material adequado, reforço das fundações e em alguns casos reconstrução de guias, sarjetas e passeios”, comentou a chefe do Executivo.

O “Mais Asfalto” já contemplou as ruas Moreira Neto, Cláudio Abraão, Tito Temporim, Albino Francisco Figueiredo, Armênia e Estrada do Bandeirante.