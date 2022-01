O Suzano Skate Park foi reaberto nesta quarta-feira (12/01) e recebeu 220 pessoas ao longo do dia. O espaço, localizado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), também recebeu a visita do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, e do skatista Davison Fortunato, o Bob.



Ao longo do primeiro dia de atividades, cerca de 220 praticantes do esporte da cidade e região revisitaram o espaço, com obrigatoriedade do uso de máscaras para desfrutar do local, considerado uma das maiores pistas de skate de toda a América Latina. Todo atendimento foi acompanhado pelos profissionais do parque para casos de emergências. A unidade vai funcionar de quarta-feira a domingo, entre 8 e 18 horas.



A expectativa do município é retomar eventos e projetos de grande escala para o skate nacional no nível amador e profissional nos próximos meses, como o Circuito Brasileiro de Skate Boarding Amador, um dos últimos grandes eventos realizados no Parque Max Feffer antes do início da pandemia, ainda em fevereiro de 2020.



Com mais de 2,6 mil metros quadrados de área construída e cerca de 20 obstáculos verticais e horizontais, a pista tem capacidade para receber mais de 50 skatistas de forma simultânea, tendo sido escolhida para integrar o 27º Congresso Mundial de Arquitetos como projeto destaque do Alto Tietê em 2021.



Na parte da tarde, o ambiente recebeu a visita do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário Arnaldo Marin Junior e do presidente da Associação Suzanense de Skate (ASS), Davison Fortunato. “Foram muitos meses sem poder visitar esse lugar incrível, que representa um pouco da nossa essência enquanto skatista. Voltar a ver essa pista com várias pessoas praticando o esporte que a gente ama é incrível”, disse Bob.



Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, a pista revitalizada representa o compromisso da cidade com todos seus públicos. “Enquanto cidade diversa, com várias representações e estilos de vida, contemplar os skatistas é algo que fazemos com muito prazer. Convido a todos para aproveitar esse espaço maravilhoso pensado para a diversão e a prática de um esporte que queremos valorizar mais e mais”, afirmou.



Por fim, o chefe do Executivo falou que o trabalho de revitalização no espaço foi de primeira qualidade, transformando o ambiente em um espaço muito bem conceituado. “Rever um espaço tão bem feito e pensado para agradar nossos diversos públicos é motivo de orgulho, pois este é um ambiente que representa uma essência cultural muito forte e que vem crescendo cada vez mais. Nossos munícipes estão podendo apreciar este local de perto, que será usufruído com muita diversão e segurança por todos os públicos”, concluiu.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano, Paulo Pavione/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano