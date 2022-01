Devido à falta de manutenção preventiva pelo setor competente da municipalidade, usuários que utilizam todos os dias o ponto de ônibus situado na Rua Das Andorinhas com a Avenida Tancredo de Almeida Neves nas proximidades do número 21, no Núcleo Itaim, em Ferraz de Vasconcelos, estão correndo o sério de sofrer um acidente a qualquer momento. Na prática, a estrutura da parada de ônibus poderá desabar.

Por isso, o vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, preocupado com essa situação perigosa resolveu cobrar providências da Prefeitura Municipal da cidade. Na realidade, ele preparou uma indicação com esse intuito que poderá ser lida na primeira sessão ordinária, após o recesso parlamentar, no dia 08 de fevereiro, a partir das 9h. Depois, a sugestão será enviada para as providências cabíveis.

O vereador Tonho também ficou com mais uma reivindicação elaborada no ano passado, mas pendente de leitura em plenário, quando solicita ao governo local, ou seja, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a limpeza e conservação do campo de futebol Society na Rua São Pedro, no Jardim São Lázaro. Segundo ele, fazer a manutenção daquela praça esportiva é vital, já que não existe outra área de lazer no bairro.

Além disso, o parlamentar aguarda a apresentação pública e posterior encaminhamento da sua indicação objetivando a realização da operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Otávio Silveira Santos, no Jardim Mercedes, assim como o Jardim São Lázaro, também localizado na região da Vila Santa Margarida. Para ele, a buraqueira pode estar provocando danos aos motoristas e moradores.