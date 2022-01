A mãe do cantor gospel Delino Marçal foi morta a pancadas na porta da igreja Assembleia de Deus, nesta sexta-feira (14), em Goiânia. A Polícia Civil apurou que o suspeito, de 22 anos, invadiu a igreja e começou a brigar com um homem. Após isso, ele agrediu e matou a idosa com um objeto de metal. Ele foi preso em flagrante.





Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos. Ela era a pastora da igreja onde foi morta. Odete foi encontrada morta na calçada, segundo o boletim de ocorrência.

“O autor teria se envolvido em uma briga com parentes e logo após saiu para rua. Ele entrou na igreja e iniciou uma briga com um homem. Logo em seguida, teria acertado a vítima com vários golpes usando um objeto de metal”, diz trecho do boletim de ocorrência.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, porém, a vítima não resistiu e acabou morrendo. De acordo com a polícia, o homem fugiu do local após agredir a pastora e começou a jogar pedras em um ônibus do transporte coletivo.

Delino Marçal

Delino Marçal nasceu em Arapoema, no Tocantins, e vive em Goiânia desde os 6 meses de vida. Ele é cantor e compositor gospel, além de sua carreira solo, ele já escreveu diversas músicas para cantores como Henrique César e outros nomes conhecidos no meio gospel.

Em 2018, Delino Marçal lançou o álbum “Guarda Meu Coração”, que foi vencedor do Grammy Latino em 2019 na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa.