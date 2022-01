Crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades ou deficiência podem ser inscritas para a “xepa da vacina” na cidade de São Paulo. A intenção é que no final do expediente dos locais de aplicação não sobre nenhuma dose do imunizante.





De acordo com o instrutivo da Secretaria Municipal de Saúde, cada unidade de saúde deve organizar uma lista de espera com crianças que moram ou estudam em sua área de abrangência.

Para realizar a inscrição é preciso ir à unidade de saúde, informar um telefone, possibilitando que o responsável seja informado caso haja dose remanescente disponível, e levar um comprovante de endereço. A residência ou a escola da criança deve estar dentro da área de abrangência da unidade de saúde escolhida. Clique aqui e consulte a unidade de referência do seu endereço.

Vacinação de crianças na capital

A capital paulista iniciou nesta segunda-feira (17) a vacinação contra Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências, indígenas e quilombolas.

As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs integradas da cidade de São Paulo. O horário de aplicação é das 8h às 19h, sendo necessário a presença de algum responsável e a apresentação de documentos que comprovem a comorbidade.

Para conferir a disponibilidade de doses na capital e a situação das filas nas unidades, acesse a plataforma “De olho na fila”.

A imunização de crianças sem comorbidades está prevista para começar no estado de São Paulo na segunda semana de fevereiro, porém, podem ocorrer alterações no calendário conforme a disponibilidade de doses.

Calendário previsto pelo governo estadual

14/01 a 10/02: crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências, indígenas e quilombolas;

Segunda semana de fevereiro até o final do mês: crianças sem comorbidades, começando pelas crianças de 11 anos, depois as de 10 anos e, as de 9 anos (parcial);

O início da vacinação das demais idades não foi divulgado.