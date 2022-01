A TV Cenário foi premiada na noite desta segunda-feira (17) em evento que homenageia jornalistas e veículos de comunicação que mais se destacaram em 2021. O evento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro de Suzano.





O prêmio recebido pela TV Cenário foi pelo seu programa matinal, o Bom Dia Cenário, que foi escolhido na categoria “Programa jornalístico do ano”.

“Pelo alto índice de audiência e periodicidade diária em Ferraz de Vasconcelos, o programa Bom Dia Cenário, apresentado pelo Diretor do Grupo Cenário de Comunicação, Jairzinho Ambrósio, é reconhecido pelo Instituto Bras Santos e o Movimento Desenvolve Suzano e região como o programa jornalístico do ano”, diz a descrição do prêmio.

O diretor do Grupo Cenário de Comunicação, Jair Ambrósio, falou sobre os desafios enfrentados e sobre a felicidade de receber tal reconhecimento.

“Fico feliz pelo reconhecimento, ainda mais em um momento tão difícil para o jornalismo nacional, com tantas fake news e agressões contra jornalistas. Além disso, alguns políticos da cidade onde escolhi criar a minha família e constituir minha empresa, tentam diminuir o nosso trabalho na região. Por tudo isso, receber um prêmio regional mostra de fato que estamos no caminho certo, fazendo jornalismo pautado na verdade. Agradeço a Deus pelo privilégio da vida e a todos os meus colaboradores por sempre fazerem o melhor para entregar muita qualidade em todos os nossos projetos. O Bom Dia Cenário, de todos os nossos programas jornalísticos, sem dúvida é o que eu mais gosto de fazer, por isso deu certo!”, falou Jair.









O evento que visa homenagear os veículos de comunicação e profissionais de imprensa que se destacaram no ano anterior está sendo colocada em prática pelo Instituto Bras Santos e pelo Movimento Desenvolve Suzano e Região.

“Tomei a decisão de promover essa homenagem aos colegas jornalistas de Suzano, Mogi das Cruzes e região na virada do ano. Neste período a gente acaba refletindo muito sobre nossos sonhos, trajetórias, novos projetos e metas e também sobre a realidade que no caso do jornalismo, mais até do que em outras áreas profissionais, é bastante complicada. Pelos mais diversos motivos a imprensa, especialmente a local e regional, tem sido ignorada, desmonetizada, desacreditada e até atacada. Sem contar os efeitos das redes sociais, onde todos parecem se achar jornalistas e donos da verdade. Diante dessa realidade de insegurança, de incertezas, de impotência, avaliei, com o apoio de alguns poucos colegas, que nós [profissionais de comunicação] temos de reagir, buscar o protagonismo perdido e o primeiro passo para essa virada, aqui em nossa região. será esse evento onde aqueles que realmente trabalharam, sobreviveram e até cresceram em 2021, receberão um certificado que destacará os feitos do profissional e da empresa ao longo do ano de 2021”, explica o jornalista Bras Santos.

Bras Santos disse que acredita na retomada do antes presente e necessário protagonismo dos jornalistas.

“Acredito de forma objetiva e concreta que os jornalistas e veículos de comunicação sérios retomarão o protagonismo do qual precisam para contribuir para o desenvolvimento da sociedade e a premiação vai contemplar jornalistas mais experientes, veteranos ou velhos, que não se dobraram às enormes dificuldades que surgiram nos últimos anos e também jovens jornalistas e novas empresas de comunicação que, em meio a tempestade de adversidades e incertezas, indicam que, sim, pode haver uma luz verde no final do túnel”, contou o jornalista.