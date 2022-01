Para assegurar a segurança de pedestres, o vereador David Francisco dos Santos Júnior (PSD), o David Júnior, pediu a colocação de placas de sinalização e a pintura da faixa de travessia na Rua Itaquaquecetuba justamente na travessa com a Rua Jorge Paes da Cruz, no Jardim Dayse. Segundo ele, a falta da demarcação de uma faixa de pedestre contribui para aumentar o risco de acidente no trecho da via pública.





Além disso, o parlamentar também decidiu propor a realização de operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Maria Caetano de Abreu, no Jardim Cambiri. De acordo com David Júnior, a presença da buraqueira vem causando sérios transtornos aos motoristas e transeuntes. Com isso, a qualquer momento pode acontecer uma fatalidade no local.

Na prática, a Avenida Maria Caetano de Abreu por apresentar um tráfego intenso de veículos, sobretudo, de caminhões pesados e de ônibus costuma aparecer desníveis ao longo da via, mas a sugestão do vereador David Júnior quer evitar ainda mais estragos na camada asfáltica. Aliás, há pouco tempo, a mesma via pública passou inclusive por fresagem e recapeamento. A obra foi custeada com recursos estaduais.

O vereador preparou também uma reivindicação para o setor competente da municipalidade. Nela, David Júnior cobra a limpeza de uma viela existente na Rua Valmir Alves dos Santos, no Jardim São João. Sem manutenção periódica, o local está tomado por densa vegetação e sujeira. No fundo, as três indicações do parlamentar poderão ser lidas na sessão ordinária, no dia 08 de fevereiro, a partir das 9h.

Por Pedro Ferreira