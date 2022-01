Nesta terça-feira (18), começou a vacinação de crianças com 11 anos contra a Covid-19 em Ferraz de Vasconcelos (SP). Além disso, a cidade iniciou ontem (17) a imunização infantil (5 a 11 anos) de crianças com comorbidades ou deficiências e, agora, amplia o público-alvo.





A vacinação será feita na Igreja Nossa Senhora da Paz, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. As outras faixas etárias serão contempladas de acordo com o envio de doses ao município. O imunizante utilizado é da Pfizer.

Vale ressaltar que deve haver um intervalo de 14 dias entre a vacina contra Covid-19 e as vacinas de rotina (que já estão no esquema vacinal de outras doenças).

As crianças de 5 a 11 anos que possuem comorbidades ou deficiências e não conseguiram ir ao polo na segunda-feira continuam com as doses garantidas. Para isso, é necessário levar o laudo médico ou a receita médica (com até 6 meses de validade) para comprovar esta condição. Também é preciso levar CPF (se tiver), Cartão do SUS, caderneta de vacinação e comprovante de endereço.

É recomendado a realização do cadastro da criança no site do governo do Estado (vacinaja.sp.gov.br) para facilitar o atendimento. Para isso é necessário que a criança tenha o número do CPF.

Já para o público com mais de 12 anos, a vacina contra Covid-19 está sendo aplicada nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Ferraz de Vasconcelos das 8 às 15 horas.

A Igreja Nossa Senhora da Paz está localizada na Rua Getúlio Vargas, 200, Centro.