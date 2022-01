A Prefeitura de Poá iniciou na manhã desta segunda-feira (17/01), a imunização contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades e/ou deficiência permanente grave. A prefeita Marcia Bin esteve na Unidade Básica de Saúde (UBS) Tito Fuga, em Calmon Viana, para acompanhar o atendimento deste novo público-alvo. Ao todo, o primeiro dia registrou 43 aplicações.





Com o objetivo de oferecer um atendimento exclusivo para o novo público-alvo, a Secretaria de Saúde designou quatro UBS’s para aplicação da vacina nas crianças. “Os pais e/ou responsáveis devem levar as crianças para as unidades de Calmon Viana (Tito Fuga), Jardim Nova Poá (Doutor Oswaldo Cypriano Monaco), Jardim América (Vereador Wellington Lopes) e Centro de Saúde – CSII (Centro). Para quem tem mais de 12 anos, a imunização está sendo feita nas demais UBS’s e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município”, ressaltou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

Para a imunização, é necessária a apresentação de documento com foto e CPF (ou cartão do SUS) das crianças, além de comprovante de endereço. O agendamento também deve ser feito pelo site https://condematportal.sissonline.com.br/cadastro. A vacina será aplicada de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

“A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Poá tem sido realizada com total excelência, graças ao empenho e dedicação de todos os envolvidos. Procuro acompanhar, sempre que possível, a aplicação das vacinas pela cidade e com os pequenos não será diferente. Imunizar as crianças para mantê-las protegidas contra este vírus é de extrema importância”, afirmou a chefe do Executivo.

COMORBIDADES

As comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde são: doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fistolasanteriovenosas, arritmias cardíacas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneupatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio três, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

DEFICIÊNCIA PERMANENTE GRAVE

Para fins de inclusão na população-alvo para vacinação, serão considerados indivíduos com deficiência permanente grave aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; e com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.