A Prefeitura de Suzano já se prepara para abrir ao público a nova etapa da campanha de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19). Para evitar aglomerações e garantir a segurança de todos, as aplicações serão feitas mediante agendamento. Entre segunda e quarta-feira (17 a 19/01), os pais e responsáveis de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades podem realizar o cadastro prévio por meio de plataforma on-line disponibilizada no site www.suzano.sp.gov.br e definir data e horário mais adequados para si.





Para agilizar o atendimento na ocasião, o pré-cadastro no “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br) também é indispensável e já pode ser acessado. A imunização deste público acontecerá na quinta e quarta-feira (20 e 21/01) exclusivamente na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 8 às 17 horas de acordo com agendamento prévio feito pelo site (https://condematportal.sissonline.com.br/cadastro). A criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, apresentando CPF do menor de idade, comprovante de agendamento e laudo médico que comprove a comorbidade.

Entre as comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde estão: insuficiência cardíaca; cor pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da Aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; talassemia; Síndrome de Down; diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3; hipertensão estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e crianças que vivem com HIV.

A escolha destas datas, quando são celebrados o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade, e o ponto facultativo, respectivamente, foi feita pensando na disponibilidade dos pais e responsáveis, para facilitar o transporte e o acompanhamento das crianças neste processo. A ação foi concentrada na Arena Suzano por ser um ambiente amplo, que permite atendimento ágil ao público e acomodação de todos com conforto e segurança, sem aglomerações ou tumultos.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que as aplicações de imunizantes para o público com 12 anos ou mais segue em todos os 24 postos de saúde da cidade, a livre demanda. Ele reforçou que a aplicação de primeira dose, segunda dose e dose de reforço funciona normalmente, portanto é essencial que o público com imunização pendente complete o ciclo vacinal, tendo em vista o aumento de casos de Covid-19 e síndromes gripais na região.

“Recebemos o primeiro lote de vacinas pediátricas exclusivas para este público no último sábado (15/01), com 1.610 doses. Convidamos a todos os pais e responsáveis com crianças que se enquadram neste grupo prioritário a realizarem o cadastro e agendamento o quanto antes. Temos grande preocupação com a segurança e a saúde dos pequenos, sobretudo neste momento em que o público jovem e adulto já teve acesso aos imunizantes. Agora que a vacinação finalmente pode beneficiá-los, devemos agir rápido para preservar o bem-estar de todos”, concluiu Ishi.