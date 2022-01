São 14 novos cursos que vão ao encontro das tendências de mercado. Dentre eles está o de Medicina Veterinária, área que vem apresentando crescimento nos últimos anos





A UMC lança no início no próximo semestre, 14 novos cursos de Humanas, Exatas, Superiores de Tecnologia e Ciências Agrárias, única área em que a instituição ainda não disponibilizava cursos.

Esses novos cursos oferecem disciplinas e matérias específicas sobre novos segmentos de mercado e proporcionam uma formação ainda mais competitiva para os alunos.

Novos cursos:

Medicina Veterinária

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Software

Comunicação e Marketing

Agroecologia

Agronegócio

Energias Renováveis

Gestão de Marketing em Mídias Digitais

Gestão de Negócios e Inovação

Papel e Celulose

Produção Multimídia

Secretariado

Segurança da Informação

Sistemas Elétricos

Medicina Veterinária – segmento em franco crescimento de mercado!

Acompanhando as tendências de mercado a UMC lança o curso de Medicina Veterinária. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) em 2020, o faturamento desse nicho chegou a US$145,8 bilhões, 11% a mais que no ano anterior.

Com uma estrutura de laboratórios e docentes reconhecidamente respeitados no mercado, além de amplos espaços, a UMC chega com força, experiência e um olhar diferenciado.

Outra área que adequou seus cursos de acordo com as novas demandas de mercado é a Comunicação. São três novas possibilidades: bacharelado em Comunicação e Marketing; tecnólogos em Gestão de Marketing em Mídias Digitais e Produção Multimídia.

Para aqueles que tem interesse na área de negócios, a UMC lança Gestão de Negócios e Inovação, uma graduação tecnológica que habilita gestores a identificar novas tecnologias digitais, prospecção de negócios e inovação. Agronegócio e Agroecologia também seguem esta linha. Eles são de grande importância na geração do Produto Interno Bruto (PIB) do Alto Tietê. A UMC ainda oferece a formação em Secretariado, com o grau de tecnólogo.

Exatas oferece cursos aderentes às novas necessidades de mercado

Dois novos cursos estão sendo implementados na área de Exatas: Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Software, além dos clássicos oferecidos atualmente como Engenharia Civil, Mecânica, Química e Elétrica.

A área de Segurança da Informação vem se consolidando como o grande coringa do mercado atual. Assim a UMC oferece curso de Segurança da Informação com uma grade de ensino diferenciada e voltada para o mercado de trabalho, uma vez que o lançamento da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) pede profissionais capacitados para lidar com isso.

No curso de Sistemas Elétricos a novidade é que as habilidades adquiridas poderão ser aplicadas na parte de obras de infraestrutura, empresas de telecomunicações, usinas, subestações, linhas de transmissão, construtoras e indústrias de automação e sistemas energéticos.

Energias Renováveis e Papel e Celulose: o “must do momento”

Energias Renováveis e Papel e Celulose também trazem novas possibilidades para quem quer se especializar em áreas que ganham espaço nas empresas e no mercado de trabalho a cada ano. No curso tecnólogo de Energias Renováveis, o profissional aprende a projetar, executar e implementar sistemas de energia renovável (a nova matriz energética do Brasil, que deve crescer muito nos próximos anos).

Já o curso de Papel e Celulose permite que o profissional atue nos mais diversos ambientes empresariais tais como: indústrias de produção e transformação do setor, prestação de serviços, laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento além de estar totalmente inserido na nossa região, que possui grandes indústrias nessa área.

De acordo com o Pró-Reitor Acadêmico e professor Cláudio José Alves de Brito, os cursos lançados não só são atuais, mas acompanham as necessidades de profissionais no mercado e convergem as principais linhas de pesquisa e extensão da UMC. “Além disso, eles são lecionados utilizando o Novo Modelo Acadêmico da UMC, por meio do qual preparamos nossos alunos para enfrentarem os desafios da profissão, com habilidades técnicas e “soft skills”, habilidades comportamentais, que hoje são muito valorizadas”.

Ainda segundo o Pró-Reitor, o protagonismo da UMC sempre foi sua principal vertente. “Está no nosso DNA ser a locomotiva que traz a plena formação profissional dos agentes responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da nossa região. O que produzimos e geramos fica aqui, pois levamos Mogi até no nome”, finaliza.

