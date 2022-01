A cantora Elza Soares Morreu nesta quinta-feira (20), aos 91 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista em comunicado oficial.





Segundo informações divulgadas pela assessoria de Elza, ela morreu em casa, no Rio de Janeiro, às 15h45, de causas naturais.

Confira o comunicado oficial da assessoria de imprensa da cantora

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”.

Pedro Loureiro, Vanessa Soares, familiares e Equipe Elza

Elza Gomes da Conceição nasceu em 23 de junho de 1930, no Rio de Janeiro. A artista foi criada na favela de Moça Bonita e posteriormente no bairro da Água Santa. Ela veio de uma família muito pobre, composta por dez irmãos.

Mesmo aos 91 anos, Elza seguia trabalhando, ela tinha um show marcado na Casa Natura, em São Paulo, no dia 3 de fevereiro. O show seria ao lado do rapper Renegado, com quem já lançou diversas músicas.

Elza é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, com 34 discos lançados, ela flertou com o samba, o jazz, a música eletrônica, o hip hop e o funk, segundo ela, a mistura é proposital. Seu primeiro disco foi “Se Acaso Você Chegasse”, em 1960, já o seu último, foi “Planeta Fome”, em 2019.