Reunião virtual foi realizada nesta quarta-feira (19/01) com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo

A prefeita Marcia Bin e a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, participaram nesta quarta-feira (19/01) do evento virtual da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo, o “Projeto FEHIDRO de Estruturação dos Grupos de Fiscalização Integrada de Mananciais e Assinatura de Protocolo de Intenções com os Municípios”. O encontro foi conduzido pelo subsecretário, Eduardo Trani.

Na ocasião foram apresentados detalhes acerca do Projeto e foi oportunizada à municipalidade a assinatura do Protocolo de Intenção com objetivo de fortalecer a articulação entre os órgãos e viabilizar a estruturação dos Grupos de Fiscalização Integrada da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Tal iniciativa tem como finalidade melhorar a qualidade ambiental dos mananciais, por meio da efetividade das ações de fiscalização do município e do Estado.

“Como desejamos que Poá faça parte deste grupo de trabalho de fiscalização juntamente com o Estado, já realizei a assinatura de Protocolo de Intenções no dia 12 de janeiro. Todo o auxílio é muito bem-vindo para nos ajudar com esta pauta tão importante para a população, que é a preservação dos nossos mananciais e assim levar melhor qualidade de vida a todos”, enfatizou a chefe do Executivo.

Para os municípios inscritos no projeto está prevista a entrega de equipamentos como forma de estruturar o setor para intensificar trabalho de fiscalização ambiental. “Foi informado que vamos receber em meados de abril um drone, dois tablets, um carro e um computador. Com esse auxílio vamos conseguir criar mecanismos melhores para realizar as atividades, como por exemplo, oficinas, mapeamento das áreas de mananciais, bem como organizar as ações de fiscalização”, frisou Claudete.

Além do subsecretário, representando o chefe da Pasta Marcos Penido, fizeram parte da mesa diretora o prefeito de Ribeirão Pires e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Clovis Volpi; o Secretário Executivo de Mudanças Climáticas, Antonio Pinheiro Pedro; a presidente da Cetesb, Patrícia Iglecias; o comandante da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, Paulo Motooka; e o coordenador de Fiscalização de Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo, Sérgio Marson; bem como prefeitos e autoridades de diversos municípios do Estado de São Paulo.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti/Secom Poá