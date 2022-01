Com a chegada do verão e o aparecimento do sol, os ferrazenses e visitantes buscam pontos estratégicos para curtir a estação mais badalada do Alto Tietê. Dentre os locais ofertados, o Parque Municipal Nosso Recanto é uma boa opção. Localizado no bairro Jardim Pérola, a área abriga animais livres e acolhidos de maus tratos e cativeiro, mas também uma diversidade ímpar da flora brasileira.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, revitalizou nos últimos meses diversas partes do parque, tais como: quadras esportivas, pista de caminhada, espaço de eventos, adequação das trilhas, dentre outros. Vale salientar que alguns espaços foram criados para melhor receber os visitantes como criação da Lagoa dos Patos, letreiro do nome da cidade, mini fazendinha, pergolado e Recanto Skate Park.

O titular da pasta, Claudio Squizato, fala sobre a alta procura de visitantes ao local. “Após a revitalização que fizemos, o Parque Nosso Recanto voltou a respirar vida. Os ferrazenses abraçaram a causa e hoje além de frequentar o espaço, eles zelam pelo local. Dessa forma, a fauna e flora sempre respondem positivamente às nossas ações”, disse o secretário.

O Parque Municipal Nosso Recanto está situado na Rua Lourenço Paganucci, 1133, funcionando de terça a sexta-feira, das 6 às 16 horas, e aos sábados e domingos, das 7 às 16 horas, com entrada gratuita.

Texto: Junior dos Anjos – MTB: 84403/SP/Secom Ferraz.