A prefeita Marcia Bin conquistou para o município de Poá o valor de R$12 milhões para a retomada da obra do viaduto. O anúncio foi feito durante reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e o deputado estadual, André do Prado, no Palácio dos Bandeirantes, nesta segunda-feira (17/01). O projeto enviado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas foi aprovado e a assinatura do convênio será feita até o final deste mês de janeiro.

A finalização da nova alça do viaduto Tancredo Neves, localizado na região central da cidade, é uma das prioridades da Administração Municipal e, desde o início de 2021, a chefe do Executivo tem realizado diversas reuniões com a finalidade de firmar parceria com o governo do Estado.

“É uma grande vitória para a nossa querida Poá. A nova alça já era necessária em razão do sistema viário da cidade já estar saturado, mas com a confirmação da implantação da alça de saída do Rodoanel no município, a obra ganha ainda mais importância. Fomos informados de que até o final de fevereiro o recurso deve chegar a nossa cidade”, afirmou Marcia Bin.

O secretário de Desenvolvimento Regional ressaltou o desejo do governador João Doria em ajudar Poá e concluir o viaduto. “O governador disse que não quer deixar nenhuma obra inacabada e por isso determinou a liberação destes R$ 12 milhões para que a cidade de Poá possa finalizar este projeto tão aguardado pela população”, disse.

Acompanhada pelo chefe de Gabinete, Milvio Sanchez, a prefeita fez questão de agradecer todo o empenho do secretário Marco Vinholi que sempre se colocou à disposição da cidade, bem como ao deputado André do Prado, pela parceria. “No final deste mês estaremos assinando o convênio para liberar este importante recurso. Só tenho que agradecer a toda a equipe do Governo, assim como ao deputado pela atenção”, finalizou a prefeita.