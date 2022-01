A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, disponibilizou na última quarta-feira (19) a segunda lista dos alunos contemplados para as creches municipais em 2022 no site oficial da municipalidade. Os alunos contemplados terão até dia 25 de janeiro para finalizarem a inscrição na creche que for aprovado.

Para verificar é necessário acessar o site Prefeitura (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), clicar no menu Secretaria/Educação/Resultado das Inscrições e clicar na aba “Lista Geral e 2ª Contemplação- Janeiro 2022”.

Após a confirmação, os pais precisam comparecer na unidade escolar correspondente da inscrição com os seguintes documentos: certidão de nascimento, carteira de vacina (frente e verso), cartão do SUS, RG do aluno (se houver), RG do pai, mãe ou responsável legal, comprovante de residência no nome de um dos responsáveis com CEP e duas fotos 3×4.

Cabe ressaltar que para não perder a vaga é fundamental efetivar a matrícula na data estipulada. Dessa forma, as escolas estão realizando o contato telefônico e via email, por isso, é importante os pais estarem atentos com essa comunicação. Além disso, no site oficial da Prefeitura também está disponível a lista geral de inscrições recebidas, desclassificadas e lista de espera de crianças não contempladas.