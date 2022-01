Alimentos não-perecíveis poderão ser doados em dez pontos na cidade

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realiza neste mês mais uma edição do “Janeiro Solidário”. A campanha tradicional, em referência ao Dia Mundial da Solidariedade (31/01), visa a arrecadação de alimentos não-perecíveis e desta vez conta com dez pontos de coleta nos supermercados da cidade.

Além da sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – centro), o público interessado em ajudar na campanha poderá realizar a doação de alimentos nas caixas de arrecadação disponibilizadas nos seguintes supermercados: Seane (estradas Keida Harada, 85- Vila Ipelândia e do Koyama, 35 – Palmeiras), Bom Dia (avenida Miguel Badra, 1.616 – Cidade Miguel Badra), Comercial Esperança (rua General Francisco Glicério, 1.718 – centro), Primos (ruas Jeca Tatu, 846 – Vila Urupês e Biotônico, 1.062- Jardim Cacique), Nagumo (avenidas Brasília, 700 – Vila Mazza e Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta), Shibata (rua Campos Salles, 690 – centro) e Docelar (avenida Jaguari, 75 – Boa Vista).

De acordo com a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a parceria com os supermercados deve garantir que a campanha ganhe a adesão de munícipes de todas as regiões de Suzano. O recebimento dos alimentos ocorre durante o horário de funcionamento de cada unidade comercial, até o próximo dia 31. “Conseguimos descentralizar nossos pontos de arrecadação em locais estratégicos, que são justamente os supermercados. Aqueles que quiserem contribuir com a doação de alimentos não-perecíveis agora podem buscar um desses supermercados e depositar os pacotes na caixa do nosso ‘Janeiro Solidário’”, explicou.

Larissa também pontuou que os alimentos devem estar em embalagens fechadas, invioladas e dentro do prazo de validade. “Pedimos atenção a esses detalhes para que possamos oferecer condições de alimentação às famílias que contam com esse auxílio do Fundo Social. Ao longo dos últimos anos temos realizado um trabalho muito bonito em parceria com as entidades do município, sobretudo neste período de pandemia”, reforçou.

A expectativa é de que a arrecadação possa abastecer os depósitos do órgão municipal, que está aberto a doações durante o ano todo. Além dos alimentos não-perecíveis, o Fundo Social também pode receber itens de limpeza e higiene pessoal, tais como absorventes, sabonete, shampoo e outros. Brinquedos, agasalhos e cobertores também são bem-vindos e, de preferência, que sejam novos, conforme protocolo de enfrentamento à Covid-19. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.

Crédito das fotos: Irineu Junior/Secop Suzano