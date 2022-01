A UMC está sempre antenada às tendências de mercado. Por isso acompanhando a alta do mercado pet lança o curso de Medicina Veterinária. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) mostram que esse nicho movimenta todos os anos bilhões de dólares em todo o mundo. Em 2020, o faturamento do mercado chegou a US$145,8 bilhões, 11% a mais que no ano anterior. A Medicina Veterinária da UMC já inicia a formação de médicos veterinários com uma ampla e reconhecida estrutura de laboratórios e clínicas do tradicional curso de Medicina. Além disso, a Veterinária representa para a UMC a entrada da instituição em mais uma área do conhecimento: a de Ciências Agrárias. “Nosso curso foi desenvolvido para preparar o aluno para os desafios da profissão, com habilidades não só na parte técnica (hard skills), mas também com ferramentas fortemente valorizadas atualmente no mercado, as soft skills. A matriz curricular foi desenvolvida a partir do inovador Modelo Acadêmico da UMC, implantado em 2021, e que representa o que há de mais moderno atualmente no ensino superior”, ressalta o Pró-Reitor Acadêmico, Professor Cláudio José Alves de Brito.





