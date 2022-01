A atriz Elizangela, de 67 anos, foi internada nesta quinta-feira (20), no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapirim, na Baixada Fluminense, em estado grave com sequelas respiratórias da Covid-19. De acordo com a prefeitura, a atriz chegou passando muito mal ao hospital e, por pouco, não foi intubada.





Segundo a assessoria da prefeitura, a atriz é “bem rebelde” e se mostrou contra a vacinação. Elizangela não tomou nenhuma dose da vacina contra Covid-19.

Nesta sexta-feira (21), a atriz estava estabilizada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Testes recentes apontam que ela não tem mais o vírus da Covid-19.

A Prefeitura de Guapimieim informou que a atriz foi ao hospital na semana passada após se sentir mal. Após ser atendida e medicada, Elizangela teve alta.

Elizangela já participou de mais de 30 novelas em sua carreira, sendo a última, “A dona do pedaço”, em 2019.