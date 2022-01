A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda Bonturi Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira (21), após duas paradas cardiorrespiratórias. As informações foram confirmadas pela prefeitura de Eldorado, cidade onde Olinda será velada e sepultada.

Olinda estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior de São Paulo, desde segunda-feira (17). Ela foi diagnosticada com infecção urinária e desidratação.

Na quarta-feira (19), a idosa apresentou melhora, porém, na madrugada de quinta (20), ela teve uma broncoaspiração enquanto dormia e um dos pulmões foi comprometido. Ela passou o dia debilitada e, na madrugada de sexta, teve duas paradas cardíacas e não resistiu.

O presidente fez uma postagem em seus perfis oficiais nas redes sociais com imagens dele junto de sua mãe:

– 28/março/1927.

– 21/janeiro/2022.

– Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro



– Com pesar o passamento da minha querida mãe.

– Que Deus a acolha em sua infinita bondade.

– Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil. pic.twitter.com/iJBdbxkMMX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2022

