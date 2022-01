A atriz Theresa Amayo morreu na madrugada desta segunda-feira (24), aos 88 anos, em sua casa em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Ela estava lutando contra um câncer.





A família ainda não informou o horário do velório e do sepultamento. A atriz deixa dois filhos e uma neta.

Theresa nasceu em Belém e começou sua carreira artística nos palcos do Rio de Janeiro. Já no cinema, ela filmou com Anselmo Duarte (“O Diamante”, 1955) e Mazzaropi (“Fuzileiro do Amor”, 1957).

A atriz participou de diversos programas, tendo atuado na primeira emissora do Brasil, a TV Tupi.

Dentre os programas em que estrelou, Theresa esteve em “Teatrinho Trol”, “Câmera Um” e “Histórias do Teatro Universal”.

A atriz passou por diversas novelas, entre elas, “O Rei dos Ciganos” (1966), “A Rainha Louca” (1967), “Sangue e Areia” (1968) e “Passos dos Ventos” (1968).

Theresa Amayo era viúva de Mário Brasini (1921-1997), ator, autor, diretor, produtor e inventor do ponto eletrônico.

Em 26 de dezembro de 2004, Theresa Amayo e sua família perderam sua filha Lys, o neto Gianluca e o genro Antônio D’ Avola, para um tsunami no Sudeste Asiático.