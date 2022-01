A Liga das Escolas de Samba de São Paulo definiu neste domingo (23) o calendário de desfiles do Carnaval 2022 no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista. Agora, o Carnaval que seria realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, foi adiado pela Prefeitura na sexta-feira (21) para abril.





Os desfiles das escolas do grupo de Acesso I e Acesso II serão realizados na quinta-feira, 21 de abril, e no sábado, 16 de abril, respectivamente.

Enquanto isso, as 14 escolas de samba do Grupo Especial desfilarão nos dias 22 e 23 de abril, sexta-feira e sábado, mesmos dias dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Em 30 de abril, a temporada acaba com o Desfile das Campeãs.

Grupo de Acesso

Acesso I

Quinta-feira, 21 de abril

21h – Morro da Casa Verde

22h – Camisa Verde e Branco

23h – Mocidade Unida da Mooca

00h – Independente Tricolor

1h – Estrela do Terceiro Milênio

2h – X-9 Paulistana

3h – Leandro de Itaquera

4h – Pérola Negra

Acesso II

Sábado, 16 de abril

20h – Brinco da Marquesa

20h50 – Camisa 12

21h40 – Uirapuru da Mooca

22h30 – Primeira da Cidade Líder

23h20 – Unidos de Santa Bárbara

0h10 – Torcida Jovem

1h – Nenê de Vila Matilde

1h50 – Unidos do Peruche

2h40 – Imperador do Ipiranga

3h30 – Amizade Zona Leste

4h20 – Tradição Albertinense

5h10 – Dom Bosco de Itaquera

Grupo Especial

Sexta-feira, 22 de abril

23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h20 – Colorado do Brás

01h25 – Mancha Verde

02h30 – Tom Maior

03h35 – Unidos de Vila Maria

04h40 – Acadêmicos do Tatuapé

05h45 – Dragões da Real.

Sábado, 23 de abril

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h00 – Império de Casa Verde

Adiamento do Carnaval

Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciaram de forma conjunta que o desfile das escolas de samba das duas cidades, que aconteceria em fevereiro, foi adiado para o feriado prolongado de Tiradentes, que começa em 21 de abril.

A decisão se deu após o avanço da variante ômicron da Covid-19.

As prefeituras anunciaram, em nota conjunta, o adiamento do evento devido ao avanço da Covid-19.

“A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de COVID-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”, anunciaram Paes e Nunes em nota à imprensa”, divulgaram.

Confira a íntegra da nota da Liga das escolas de samba sobre o adiamento dos desfiles:

“Pensando na segurança e na vida de nossos componentes, das comunidades e de todas as agremiações carnavalescas, os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo estão oficialmente adiados para abril de 2022. A decisão, tomada em conjunto pelas prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi baseada nos estudos epidemiológicos das secretarias municipais de saúde das duas cidades e tem total apoio da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.

Os desfiles no sambódromo do Anhembi devem acontecer no período do feriado de Tiradentes (21 de abril).

Embora o número de pessoas envolvidas seja grande, conhecemos nossos profissionais, artistas, componentes e espectadores por nome. Temos carinho por cada sambista que dedica seu tempo, de muitas formas, para tornar este espetáculo gigante. Para a Liga-SP, preservar a saúde e segurança das pessoas envolvidas no Carnaval paulistano é prioridade.

Neste momento, reafirmamos nosso compromisso com as autoridades no combate à pandemia e acatamos, com a segurança de quem acredita na ciência, a decisão que vai priorizar o coletivo.

Aos sambistas, garantimos que continuamos juntos, trabalhando nos projetos que irão para a avenida em abril, exercendo nossa responsabilidade social e fomentando a economia criativa de São Paulo.

Nos encontraremos para celebrar a vida em abril, com a festa da qual tanto gostamos.“