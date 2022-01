A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (SP) respondeu o questionamento da TV Cenário, sobre sua posição em relação a liminar favorável a ação popular que pode resultar no fim do programa Bolsa Ferraz.





“A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que houve uma decisão liminar de caráter provisório que impede a contratação de novos bolsistas, não afetando aqueles que já estão no programa quanto a remuneração por eles já recebida, uma vez que a atividade foi desempenhada. O município ainda não foi intimado oficialmente e assim que for, irá interpor o recurso cabível.” respondeu a prefeitura.

Uma das dúvidas dos bolsistas do Bolsa Ferraz era se haveria algum problema com a remuneração já recebida por eles e, segundo a resposta dada pela prefeitura, eles não serão afetados.

A vara de Ferraz de Vasconcelos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) divulgou na terça-feira passada (18) uma liminar favorável a ação popular que pode resultar no fim do programa emergencial Bolsa Ferraz, criado pela atual gestão de Ferraz de Vasconcelos.

