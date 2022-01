Uma van da Polícia Civil, que transportava 16 detentos, capotou na tarde desta segunda-feira (24), na Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP).





Segundo a Ecopistas, concessionária responsável pela via, 18 pessoas ficaram feridas. Dois policiais precisaram ser levados ao hospital, um deles ficou em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 12h15, na altura do km 41. De acordo com a polícia, um pneu da van estourou, fazendo com que o veículo batesse na mureta e capotasse.

As primeiras informações foram de que os detentos tiveram escoriações leves. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Duas faixas do sentido inferior ficaram bloqueadas. De acordo com a Ecopistas, os motoristas que passaram pela rodovia no início desta tarde encontraram lentidão.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que a van pertence à Secretaria de Segurança Pública (SSP).