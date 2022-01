A cidade de Ferraz de Vasconcelos (SP) começou nesta segunda-feira (24) a vacinar crianças a partir de 5 anos. Os responsáveis devem levar a criança ao polo exclusivo localizado na Igreja Nossa Senhora da Paz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A Igreja Nossa Senhora da Paz está localizada na Rua Getúlio Vargas, número 200, no Centro.





É importante que os responsáveis estejam atentos às orientações da Secretaria de Saúde quanto ao intervalo de 14 dias entre as vacinas de rotina (que constam no esquema vacinal de outras doenças).

As crianças de 5 a 11 anos que possuem comorbidades ou deficiência precisam de um laudo médico ou receita médica (com até 6 meses de validade) para comprovar a condição. Também é necessário apresentar CPF (se tiver), Cartão do SUS, caderneta de vacinação e comprovante de endereço.

Também é recomendado que seja feito o cadastro da criança no site do governo do Estado (vacinaja.sp.gov.br) para facilitar o atendimento. Para realizar o cadastro, é necessário o CPF.

O público com mais de 12 anos pode comparecer em qualquer uma das 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Ferraz de Vasconcelos das 8h às 15h.