A Prefeitura de Poá liberou o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 das crianças com 9 e 8 anos sem comorbidades. A imunização para a faixa etária dos 9 anos tem início na próxima quarta-feira (26/01), já na sexta-feira (28/01), será a vez dos pequenos a partir dos 8 anos de idade. Para a vacinação, é necessário agendamento prévio por meio do site da Prefeitura de Poá.





Para agilizar o atendimento, é importante realizar o pré-cadastro no site do governo do Estado, o Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) e preencher todos os dados da criança. Em seguida, é preciso acessar o site oficial da Prefeitura de Poá (www.poa.sp.gov.br) e fazer o agendamento da vacinação, que estará disponível para essa faixa etária a partir desta terça-feira (25/01). Para a imunização, é necessária a apresentação de documento com foto e CPF (ou cartão do SUS) das crianças, além de comprovante de endereço.

“Assim como na campanha dos adultos estamos avançando à medida que recebemos novas doses das vacinas. Além disso, separamos os postos de vacinação adulta e infantil para garantir uma maior organização e segurança para todos. Agradecemos aos pais e responsáveis pela confiança em nosso trabalho”, frisou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

É importante ressaltar que a Campanha de Vacinação iniciou nesta segunda-feira (24/01) com mudanças nos locais e horários. “Após o anúncio do pacote de melhorias na área da Saúde, para facilitar aos poaenses, houve alteração nos locais e horários da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. A partir de agora, nas unidades que funcionarão com horário estendido de 12 horas, a imunização será oferecida das 9 às 18 horas. Já os postos com atendimento de oito horas, manterão a campanha das 9 às 15 horas”, explicou.

Os postos de vacinação infantil serão na UBS Vila Júlia, das 9 às 15 horas, e nas unidades de Calmon Viana, Jardim Nova Poá e Jardim América, das 9 às 18 horas. Já os locais para a vacinação adulta, serão nos postos da Vila Jaú, Jardim Pinheiro, Vila Pereta,Jardim Santa Helena e Jardim Débora, das 9 às 15 horas, e nas unidades Cidade Kemel e Vila Varela, das 9 às 18 horas.

Vale ressaltar que a campanha também continua com a imunização das crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas.

NOVOS LOCAIS E HORÁRIOS

Postos de vacinação infantil:

9 às 15 horas

UBS Doutor Murilo Mendes Soares – Rua Doutor Siqueira Campos, 180 – Vila Júlia;

9 às 18 horas

UBS Tito Fuga – rua Maria Helena, 159, Calmon Viana;

UBS Dr.Cypriano Oswaldo Monaco – rua Capitão Pedro Esperidião Hoffer, 223, Jardim Nova Poá;

UBS Wellington Lopes – rua Dezessete, 48, Jardim América;

Postos de vacinação para os adultos:

9 às 15 horas

UBS Vila Jaú- Rua Inácia Alves da Silva, 444, Vila Jaú;

UBS Jardim Emília – Rua Água Vermelha, 311 – Jardim Pinheiro;

UBS José Pereta – Rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, 270, Vila Pereta;

UBS Santa Helena- Rua Mem de Sá, 560, Jardim Santa Helena;

UBS Filomena Rosiela Guido – Rua Estado do Espírito Santo, 247 – Jardim Débora;

9 às 18 horas

UBS Edvaldo Lupettis – Rua Florianópolis, 167 – Cidade Kemel;

UBS Nelson Pozzani Filho – Rua Alfredo Mauricio Varela, 20 – Vila Varela;

COMORBIDADES

As comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde são: doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fistolasanteriovenosas, arritmias cardíacas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabetes mellitus, pneupatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio três, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

DEFICIÊNCIA PERMANENTE GRAVE

Para fins de inclusão na população-alvo para vacinação, serão considerados indivíduos com deficiência permanente grave aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; e com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.