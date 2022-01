A Prefeitura de Suzano anuncia novo cronograma para vacinação das crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. A operação será realizada a partir desta terça-feira (25/01), exclusivamente na Arena Suzano, das 8 às 17 horas. Para receber o atendimento, é imprescindível a realização do cadastro na plataforma “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br) e o agendamento prévio no site oficial (suzano.sp.gov.br).





Para contemplar o público infantil apto a receber o imunizante contra o novo coronavírus (Covid-19), a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar os atendimentos nos dias úteis desta semana para as crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. Já na próxima segunda-feira (31/01), a pasta oferece uma programação especial somente para os pequenos de 5 anos com ou sem comorbidades, assim como aqueles que estão acima desta idade com deficiência, indígenas e quilombolas.

Durante os cinco dias de vacinação, o trabalho será concentrado exclusivamente na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 8 às 16 horas. A orientação é de que as crianças estejam acompanhadas somente de um dos responsáveis para evitar aglomerações. Na oportunidade, devem ser apresentados CPF do menor de idade, comprovante de agendamento e laudo médico que comprove comorbidade (caso tenha).

O titular da pasta, Pedro Ishi, reforça a exigência de os cadastros serem realizados no nome da criança beneficiária. “É importante ressaltarmos que nos campos de preenchimento dos dados pessoais, os responsáveis forneçam informações da própria criança, como o nome completo, número do CPF e data de nascimento. São algumas etapas que interferem na conclusão e garantia do agendamento”, explica.

Ainda de acordo com Ishi, a programação foi planejada pela equipe de Vigilância Epidemiológica visando a preservação das doses e respeitando a orientação dos órgãos competentes. “Estamos lidando com um público que possui restrições quanto a determinados imunizantes, portanto, foi necessária essa divisão de dias para que pudéssemos zelar pela qualidade e segurança de todos. Para esta etapa da vacinação, dispomos de cerca de 22 mil doses e a expectativa é aplicar mil a cada hora, para contemplar o público-alvo em sua totalidade”, finaliza.

O agendamento segue disponível durante os dias de operação e em caso de dúvidas o telefone para contato é o (11) 4745-2035.

Imunossuprimidos

A Secretaria Municipal de Saúde deu início nesta segunda-feira (24/01) à imunização da segunda dose de reforço para o público de imunossuprimidos. Os atendimentos ocorrem nos 24 postos de saúde da cidade, em dias úteis, das 8 às 15 horas.

Para receber a vacina, o munícipe deverá ter completado o intervalo de quatro meses da primeira dose de reforço e apresentar a carteirinha de vacinação e um documento original com foto.

“É mais uma oportunidade de garantir a segurança dos grupos prioritários. E seguimos à disposição para dar continuidade à campanha de vacinação, conforme a chegada de novas doses”, afirma Pedro Ishi.