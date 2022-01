O diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Anderson Soares Furtado Oliveira, deixou o cargo oito meses após assumir o cargo. Sua exoneração, a pedido, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Anderson era responsável pela coordenação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





O governo nomeou Michele Cristina Silva Melo para substituir Anderson Soares. Ela estava na função de diretora de Estudos Educacionais do Inep.

Em novembro, após funcionários pedirem demissão de cargos comissionados do órgão, duas semanas antes do Enem, Furtado pediu valorização dos servidores e um consenso para que eles permaneçam em suas funções. Anderson também afirmou que a alta gestão do Inep devia “fornecer condições para os servidores e colaboradores trazerem excelência nessas entregas” e que “não deve jamais representar um fator dificultador a mais”.

Furtado escreveu uma carta ao Inep após pedir demissão. Ele diz na carta que saiu por prioridades exclusivas da vida pessoal.

“Conforme tratado anteriormente, prioridades exclusivamente de ordem pessoal me conduzem a esta decisão de foro íntimo. Tenho a convicção que esta saída imediata possibilitará uma substituição oportuna, não comprometendo os cronogramas e os ciclos avaliativos previstos para 2022”, escreveu o ex-diretor.