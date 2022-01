O projeto Suzano Mais Emprego anunciou nesta semana mais 241 vagas no município e em outras cidades do Alto Tietê. Destas, 171 são voltadas para candidatos que têm o ensino médio completo. Ao todo, são oportunidades para 80 cargos diferentes em diversas áreas profissionais, com opções inclusive para outros níveis de escolaridade. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da prefeitura (bit.ly/suzano-emprego).





Entre as principais vagas disponíveis estão pedreiro (10), ajudante de pedreiro (10), armador (6), carpinteiro (6), motorista carreteiro (3), educadora social (2), empregada (o) doméstica(o) (2), ajudante de suporte técnico (2), ajudante de forno do ramo alimentício (1), auxiliar de vendas (1), operador programador de torno CNC – comando Fagor (1). Todas exigem experiência prévia de ao menos seis meses na área com comprovação em carteira de trabalho.

Outro destaque fica por conta do processo seletivo do Grupo Madero, que segue em busca de atendentes de restaurante e auxiliares de cozinha. Ao todo são 100 vagas exclusivas para jovens em busca de uma primeira oportunidade de emprego. A rede de fast food exige escolaridade em nível fundamental completo e disponibilidade para atuar em todo o País, com moradia paga pelo contratante. Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer à sede do Suzano Mais Emprego (avenida Paulo Portela,210 – Centro) no dia 15 de fevereiro com currículo, RG, carteira de trabalho e uma caneta.

Os interessados que se enquadram nos requisitos devem enviar currículo em arquivo “PDF” ou “Word” por e-mail, no endereço eletrônico suzano.vagas@gmail.com, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Em caso de dúvida, o setor realiza atendimento por meio do telefone (11) 4742-5515, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o quadro de vagas do projeto muda semanalmente e contempla as mais diversas áreas profissionais. “O ótimo diálogo que temos com os empreendedores e empresários da cidade nos têm permitido promover o encontro entre candidatos e novos postos de trabalho, mediando esta relação e transformando a vida das pessoas”, concluiu.