Unidade deverá prestar atendimento à população do Alto Tietê; encontro com o governo do Estado foi articulado pelo Condemat

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta terça-feira (25/01) com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, para tratar da abertura do Hospital Auxiliar das Clínicas (HC) ainda neste primeiro semestre. A agenda foi articulada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e ocorreu em Guarulhos.

Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o chefe do Executivo, que já havia adiantado a importância da ação ao governador João Doria, voltou a tratar do assunto com o responsável pela Saúde do Estado de São Paulo. Na oportunidade, Gorinchteyn afirmou que o HC tem sua abertura programada ainda para o primeiro semestre de 2022.

“Depois de toda a fase documental e de ajustes internos, eles iniciaram o processo de contratação e a previsão é de abrirmos o hospital nos próximos meses. O secretário também falou que o HC deverá ser um Hospital Escola, por meio de parceria com a Universidade de São Paulo (USP). Aproveitei para pedir que o atendimento à população do Alto Tietê ocorra nos dois prédios do HC”, disse Ashiuchi.

Ainda no encontro, Ishi também solicitou apoio no acolhimento de cirurgias eletivas, buscando maior agilidade do Estado, além de verificar a possibilidade da abertura de novos leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Com o HC de Suzano, teremos uma melhora considerável na Saúde. Em paralelo, buscamos apoio nos acolhimentos das cirurgias eletivas e na criação de novos leitos para nossa cidade e região”, destacou.

Por fim, o prefeito agradeceu ao governo do Estado pelo apoio no atendimento às demandas. “Agradeço ao Estado e também ao Condemat, em nome do presidente Gustavo Henric Costa, prefeito de Guarulhos, por ter articulado o encontro. Estou empenhado para buscar um retorno positivo e fico feliz com a abertura já programada para o primeiro semestre deste ano”, finalizou.