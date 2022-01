Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26) dentro de uma unidade da lanchonete Bob’s localizada na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.





Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu um chamado para a rua Jornalista Aloysio Biondi, na Barra Funda, por volta das 11h55, para uma ocorrência de encontro de cadáver.

A PM informou que ao chegar ao local, a ocorrência ficou sob responsabilidade do Metrô, logo, não tiveram mais informações sobre a causa da morte.

A Delegacia de Polícia do Metropolitano (DELPOM) assumiu o caso e investigará o ocorrido.

Não houve interferência na circulação dos trens.

Na estação estão localizadas a Linha 3-Vermelha do Metrô e as linhas 8-Diamante e 7-Rubi da CPTM, além do terminal rodoviário da Barra Funda.