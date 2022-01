As unidades escolares municipais de Ferraz de Vasconcelos estão recebendo diversos serviços de zeladoria para a volta às aulas, a partir do dia 7 de fevereiro. A ação é uma parceria das secretarias de Serviços Urbanos e Educação. Entre as principais demandas, estão pequenas reformas, roçagem, pintura e limpeza em geral.

O objetivo é que todas as escolas estejam preparadas para acolher os mais de 22 mil alunos da rede municipal de forma segura e digna no início deste ano letivo. A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Silvino Antunes de Souza, na Vila Santo Antônio, ganhou troca de piso, novo acesso ao 2º bloco, limpeza de mato e melhorias na ventilação do prédio.

Já no Jardim Castelo Branco, a escola Myriam Penteado Rodrigues Alckmin recebeu zeladoria nas áreas internas e externas, capinação e as limpezas necessárias.

“O mutirão está sendo feito diariamente para melhor atender os servidores e estudantes no retorno das aulas, pois estar em uma escola limpa e bem cuidada também é uma motivação educacional. O cronograma tem sido executado por diversas equipes de atendem de forma simultânea tanto as unidades escolares, quanto as outras demandas do município”, afirma o secretário do Serviços Urbanos, Nicolas David.