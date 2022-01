O vereador Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla (foto) apresentou uma moção de aplauso para com o líder comunitário na zona leste da capital paulista e na região do Alto Tietê, Valdemir Gonzaga Taveira, de 52 anos. A matéria de reconhecimento do seu trabalho em prol da sociedade ferrazense encontra-se protocolada e poderá ser lida e depois encaminhada às comissões competentes da Câmara Municipal. Aliás, a apresentação da homenagem em plenário poderá ocorrer no dia 08 de fevereiro, a partir das 9h. O primeiro tributo aconteceu em 2014.

Na prática, na sua proposta em homenagem pelos relevantes serviços prestados ao povo local, Fábio Wuhalla, destaca entre as ações marcantes do líder comunitário a luta dele para a inclusão de Ferraz de Vasconcelos no chamado corredor metropolitano, obra viária que deverá ligar a cidade até as rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra em Arujá. Além disso, Valdemir Taveira contribuiu ainda na criação da lei municipal Parada Segura e na implantação da campanha Outubro Rosa na cidade.

O líder comunitário residente no bairro Nossa Senhora do Caminho na divisa de Ferraz de Vasconcelos com o Itaim Paulista também trabalhou para que o Alto Tietê fosse habilitado para receber um Centro de Referência do Idoso (CRI), ainda sem data para sair do papel. Natural de Garanhuns (PE), porém, desde pequeno veio morar com a família em São Paulo, notadamente, no Itaim Paulista, Valdemir Taveira já atuou como assessor na Prefeitura de Poá e, hoje, está lotado na Subprefeitura de Guaianases.

Apaixonado por política, o líder comunitário (foto) integra a executiva zonal do Itaim Paulista e é delegado estadual do PSDB. Tem, portanto, trânsito livre no tucanato e, ao mesmo tempo, desfruta de prestígio nas sucessivas administrações da legenda a frente do Palácio dos Bandeirantes e nas vezes em que governou à capital paulista. Por sua vez, sempre que a sua agenda política permite, Valdemir Taveira costuma acompanhar pessoalmente as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos.