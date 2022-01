O município de Poá foi contemplado mais uma vez pelo Governo do Estado com o Bolsa Trabalho, programa do Bolsa do Povo, com 100 vagas disponíveis. O projeto tem como objetivo promover a ocupação e qualificação profissional, bem como renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições seguem abertas até o dia 7 de fevereiro pelo site da Prefeitura de Poá (poa.sp.gov.br/).





O poaense contemplado contará com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 540, além de curso de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho em órgãos públicos por quatro horas diárias, cinco dias por semana, durante cinco meses. Para participar é necessário ser maior de 18 anos, estar desempregado, ser morador do Estado de São Paulo há mais de dois anos e ter renda per capita menor do que meio salário mínimo.

De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Alcides Leme Silva Júnior, o Bolsa Trabalho já contemplou 40 munícipes em 2021 e este ano a Pasta comemora as 100 vagas destinadas ao município. “Nos inscrevemos e ficamos felizes por esse aumento no número de vagas visto que passamos por um momento muito complicado na economia e é uma oportunidade para os munícipes que se encontram desempregados”, ressaltou.

O secretário informou ainda que os poaenses que não possuem acesso à internet podem se dirigir ao Núcleo de Atendimento à População (NAP), localizado na rua Vinte e Seis de Março, 72, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. “Como a inscrição disponibilizada pelo governo do Estado é apenas on-line, vamos auxiliar o poaense que esteja sem internet para que desta forma todos tenham a mesma oportunidade”, finalizou.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Poá (poa.sp.gov.br/) até o dia 7 de fevereiro. É necessário ter RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Dúvidas podem ser obtidas pela Central de Atendimento Bolsa do Povo pelo 0800 7979 800 ou pelo Whatsapp (11) 98714-2645.