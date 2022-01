Novos equipamentos serão distribuídos em fevereiro para reforçar a aplicação e o acompanhamento de atividades pedagógicas com os alunos

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta terça-feira (25/01), em seu gabinete, o secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, para discutir sobre o início da distribuição dos novos chromebooks para os professores da rede municipal de ensino. Ao todo, a administração municipal adquiriu 3,5 mil equipamentos, que serão utilizados para fortalecer os trabalhos em sala de aula e dinamizar a rotina acadêmica, além de carrinhos para transportá-los.

Deste total, a cidade já recebeu o primeiro lote de 1,5 mil, que será entregue aos educadores no início de fevereiro, no retorno do recesso. Na ocasião, Bassini apresentou ao chefe do Executivo um dos modelos que serão utilizados na rede, detalhando as capacidades técnicas dos itens e de que forma eles serão implementados no cotidiano das escolas. A expectativa é que os educadores possam realizar e acompanhar as avaliações e demais atividades dos alunos por meio dos novos recursos tecnológicos.

“Graças às novas aquisições, será possível transformar cada sala de aula em um pequeno laboratório de informática. Isso porque todos são integrados à plataforma Google For Education, voltada ao controle dos equipamentos e à oferta de recursos avançados do Google. Com isso, é possível gravar aulas no Google Meet e desenvolver novas atividades pedagógicas que antes não eram possíveis, utilizando recursos lúdicos para impulsionar o interesse e o envolvimento dos alunos. A tecnologia empregada para a Educação expande ainda mais o potencial de aprendizado das crianças”, explicou Bassini.

Segundo a assistente técnica de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Rosangela Andriatti, os chromebooks são importantes ferramentas de apoio e subsídio ao trabalho docente, adequando a atuação dos profissionais diante do contexto contemporâneo, em que a tecnologia já faz parte do cotidiano de muitas crianças. Os itens ainda serão acompanhados de cursos e formações para os professores, de modo a garantir o uso adequado das funcionalidades pedagógicas.

Na oportunidade, Ashiuchi lembrou que a administração municipal tem se empenhado em oferecer aos profissionais e aos estudantes o que há de mais avançado em termos de tecnologia voltada à Educação. “No ano passado, dezenas de computadores já haviam sido disponibilizados para os alunos da rede municipal, com oferta de cursos de robótica, formações sobre o assunto para os professores, além de outras medidas que compuseram um pacote de R$ 15 milhões em investimentos para o setor. Nossas políticas públicas têm aliado a aquisição de recursos tecnológicos à capacitação dos educadores, como uma forma inclusive de valorização dos profissionais da área. A Educação de Suzano segue avançando cada vez mais, sempre focada na qualidade do ensino”, concluiu.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano