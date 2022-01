A Secretaria de Saúde de Suzano anunciou nesta quarta-feira (26/01), mais uma ação especial de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19), denominada “Maratona da Vacinação Kids”. A operação visa contemplar as crianças entre 6 a 11 anos sem comorbidades e a livre demanda, ou seja, não será exigido agendamento prévio. Os atendimentos serão ofertados neste sábado (29/01), das 9 às 17 horas, em três polos da cidade.





Com o objetivo de expandir a cobertura vacinal das crianças suzanenses, a pasta planejou um “Dia V” de vacinação no sábado, possibilitando que os pais ou responsáveis acompanhem os pequenos, além de descentralizar a operação para três regiões da cidade: na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e no Centro Cultural Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia).

Para receber a imunização, a criança deverá integrar a faixa etária de 6 a 11 anos de idade, sem comorbidades, e apresentar a documentação necessária, que inclui RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o comprovante do pré-cadastro no site “Vacina Já” do governo estadual (vacinaja.sp.gov.br), todos em nome do munícipe beneficiado. Também será necessário o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, preenchido e assinado pelo responsável legal. O documento está disponível no link bit.ly/Termo_Assentimento.

Até o momento, 2.123 doses foram aplicadas, das quais 1.106 só nesta quarta-feira (26/01). A expectativa é alcançar outras 3,5 mil crianças com a ação, conforme explica o titular da pasta, Pedro Ishi. “A ‘Maratona da Vacinação Kids’ foi idealizada de forma estratégica para atender as necessidades apresentadas pelos pais. Planejamos executá-la com o intuito de facilitar o acesso à vacina e aumentar o número de imunizados, tendo em vista que dispomos de doses em quantidade suficiente”, afirma.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a iniciativa será de grande importância, acelerando a vacinação infantil e devolvendo ainda mais esperança em Suzano. “Desde o início da campanha, verificamos que os pais são adeptos da vacina e estão preocupados em garantir a segurança dos seus filhos. Portanto, queremos ofertar as doses o quanto antes e proporcionar tranquilidade às famílias, tanto para o retorno presencial das aulas quanto para o desenvolvimento das crianças”, ressalta.

Em relação ao público de 5 anos sem comorbidades, assim como aqueles que estão acima desta idade e têm deficiência ou condição pré-existente, indígenas e quilombolas, a vacinação segue na próxima segunda-feira (31/01), das 8 às 17 horas, exclusivamente na Arena Suzano. Os atendimentos serão mediante o agendamento no site oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br) e o cadastro no site “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br).

Mais informações podem ser obtidas com a Vigilância Epidemiológica por meio do telefone (11) 4745-2035.