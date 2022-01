Iniciado em 22 de dezembro do ano passado, o recesso parlamentar da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos termina na próxima terça-feira, dia 1º. No período, a Casa funcionou normalmente no seu setor administrativo e a maioria dos gabinetes dos vereadores permaneceu aberta ao público em geral.





Com isso, o começo do processo legislativo deste ano ocorre, de fato, no dia 08, a partir das 9h. De acordo com a Mesa Diretora, a ordem do dia da primeira sessão ordinária ainda está sendo definida e deverá ser concluída até o dia 04. Por sua vez, o expediente já encontra-se lotado de indicações, requerimentos e outros documentos.

Em 2021, os vereadores apresentaram 676 indicações para o Poder Executivo, aprovaram 110 questionamentos, 51 moções, 17 projetos de lei de autoria própria e 34 do governo municipal perfazendo um total de 894 propostas. Em contrapartida, estão pendentes de votação 15 matérias dos parlamentares e quatro da Prefeitura Municipal.

Por ser a primeira sessão ordinária, após o recesso parlamentar, a prefeita, Priscila Gambale (PSD) e seus auxiliares diretos foram convidados a acompanhar a reabertura dos trabalhos, entre outras autoridades. “Seguramente, a nossa prefeita estará presente prestigiando à Câmara Municipal”, disse o presidente Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha. Para manter o custeio da Casa durante o ano está orçado em R$14,9 milhões, contra R$13 milhões no ano passado.

Por Pedro Ferreira