As inscrições estão abertas para o Processo Seletivo do Programa de Residência em Dermatologia. No total, são 10 vagas disponíveis em cinco unidades de ensino do estado de São Paulo, incluindo a UMC. A especialização tem duração de três anos e é composta por atividades práticas e teóricas.





Na UMC há duas vagas disponíveis para trabalhar na Policlínica, com a coordenação da professora e dermatologista Denise Steiner. Para se inscrever e participar do Processo Seletivo de responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o candidato(a) deve ser médico formado e estar regularizado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

As inscrições já estão abertas e vão até 11 de fevereiro. Elas podem ser feitas presencialmente, em diferentes hospitais do Estado de São Paulo, conforme descrito no edital, que está neste link. A prova prática e entrevista para participação do processo seletivo acontecem no dia 18 de fevereiro, em São Paulo.