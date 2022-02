O estado de São Paulo já totaliza nesta segunda-feira (31) 24 mortes decorrentes das fortes chuvas que atingem o estado. No início da tarde, o chefe da operação de resgate das vítimas afetadas pelo deslizamento em Franco da Rocha, na região metropolitana do estado, confirmou três novos óbitos.





Das 24 vítimas registradas no estado, oito são crianças e dois são dois adolescentes. Uma das vítimas é um bebê de apenas três meses, que chegou a ser socorrido após um desabamento em Itapevi. A mãe da criança, de 27 anos, foi resgatada e está no Hospital Geral de Itapevi.

Segundo a Defesa Civil do estado, já são contabilizadas 660 famílias que precisaram sair de suas casas e irem para abrigos ou que estão em casas de parentes e amigos.

Por conta dos deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos causados pelas fortes chuvas, o governador João Doria anunciou a liberação de R$ 15 milhões para as cidades afetadas. De acordo com o governo paulista, cerca de 500 pessoas estão desalojadas em 11 cidades do estado.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), na tarde desta segunda-feira, até às 15h55, as zonas Norte e Leste da capital e a Marginal Pinheiros estavam em estado de atenção para alagamentos.