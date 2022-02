Depois de permanecer por um pouco mais de um ano no cargo de secretário municipal do Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos, o vereador Claudio Roberto Squizato (PL) pediu demissão e, com isso, deverá reassumir a sua função legislativa na Câmara Municipal a partir desta terça-feira. A saída do parlamentar foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), na segunda-feira, dia 31. Já Luiz Tenório de Melo (PL), voltou à condição de primeiro suplente da sigla.





Na chefia da pasta, Claudio Squizato desempenhou um papel elogiável, principalmente, por revitalizar por completo o Parque Municipal Nosso Recanto (Dona Assunto), no Jardim Pérola. No local, ele articulou a construção de uma pista de skate moderna e basicamente criou uma mini fazenda com animais resgatados. Além disso, o público frequentador já contempla alguns bichos nativos como, por exemplo, pequenos macacos como saguis.

Ainda sob o comando de Squizato, a cidade reativou o projeto Adote uma Praça em vigor desde 2015, porém, nunca tinha saído do papel. Na prática, a matéria de autoria do então e atual vereador Roberto Antunes de Souza (Cidadania) permite a parceria sem ônus financeiros para a municipalidade, ou seja, as empresas e estabelecimentos comerciais cuidam dos espaços e, por sua vez, podem fazer a sua publicidade. O ex-secretário agradece a prefeita, Priscila Gambale (PSD) pela confiança.

Além dele, já deixaram o governo local o vereador Alvaro Costa Vieira (Podemos), o Kaká, que liderou a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana por um ano, o da Administração Luciano Nucci e o da Fazenda Cristina Duarte Silva. Com as saídas, eles foram substituídos, respectivamente, por Marcelo Dearo de Carvalho, Greg Iassia Dias dos Santos e Pedro Paulo Teixeira Júnior. No caso de Squizato, ainda não foi escolhido o novo ocupante do cargo.

Por Pedro Ferreira