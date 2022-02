O congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, foi morto no último dia 24, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele trabalhava por diárias em um quiosque, na Zona Oeste da cidade.





A família disse que Moïse sofreu uma sequência de agressões após cobrar dois dias de pagamento atrasado. Ele foi achado, já morto, amarrado em uma escada.

Nascido no Congo, Moïse estava no Brasil desde 2014, com a mãe e os irmãos, como refugiado político, para fugir da guerra e da fome que vivia na África

Segundo a família, o responsável pelo quiosque estava devendo dois dias de pagamento para Moïse e, quando Moïse foi cobrar, acabou sendo espancado até a morte.

De acordo com a polícia, há imagens de câmeras de segurança do quiosque e de um condomínio na Avenida Lúcio Costa, por conde dois agressores teriam fugido. As filmagens estão em análise.

O primo de Moïse, Yannick Kamanda, disse que teve acesso às imagens e que viu uma discussão entre o gerente do quiosque e o primo. Yannick disse que o gerente pediu ajuda a outras pessoas e as agressões começaram.

Ainda segundo Yannick, Moïse foi jogado no chão, socado, espancado com um pedaço de madeiras e amarrado pelas mãos e pernas. A corda teria sido usada também em seu pescoço. Além disso, os agressores teriam batido nas costelas do congolês com um taco de beisebol até ele desmaiar.

O primo de Moïse disse que as agressões duraram por pelo menos 15 minutos.

A mãe de Moïse disse estar inconformada com o crime e que a agressão foi motivada por racismo. Ela disse esperar por justiça.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) indica que a causa da morte foi traumatismo do tórax, com contusão pulmonar, causada por ação contundente. Além disso, conta no laudo que os pulmões de Moïse tinham áreas hemorrágicas de contusão e vestígios de broncoaspiração de sangue.

A prima da vítima, Faida Safi, contou que ao chegarem no IML, o corpo de Moïse estavam sem órgão algum.

“Quando a notícia chegou até nós, fomos no IML na terça de manhã e a gente já encontrou ele sem órgão nenhum, sem autorização da mãe, nem autorização dele de ser doador de órgão. Onde estão os órgãos? Nós não sabemos. Em menos de 72h ele foi dado como indigente. Infelizmente, a gente vive aqui, mas estamos na insegurança”, disse.

Homem se entrega à polícia e a corporação segue investigando o caso

Um homem se entregou na tarde desta terça-feira (1º) à polícia. Ele afirma ter cometido as agressões que acabaram matando Moïse. O homem se apresentou na 34ª DP (Bangu) e foi conduzido à Delegacia de Homicídios.

A Delegacia de Homicídios da Capital, que está investigando o caso, segue analisando as imagens das câmeras de segurança. Ao menos oito pessoas foram ouvidas.