Isaac Bardavid, um dos dubladores mais reconhecidos do Brasil, morreu nesta terça-feira (1º) aos 90 anos. O artista estava internado em estado grave desde a última quarta-feira (26) devido a complicações causadas por um enfisema pulmonar.





João Bardavid, neto do dublador, confirmou a morte de seu avô.



“Ele teve complicação por causa de doença respiratória crônica e o coração dele não aguentou. Estava com um quadro pulmonar crítico, respirava muito mal, e a taxa de oxigenação estava muito baixa”, contou.

No dia 19 de janeiro, o neto do artista havia afirmado que Bardavid apresentava melhora no quadro respiratório.

“Isaac desde sempre tem problema de respiração, a doença dele está dentro do grupo DPOC. O nível de oxigenação dele sempre foi abaixo do considerado normal. Devido a idade avançada a doença estava insistindo em manter a oxigenação muito baixa, mesmo ele usando os aparelhos que já possui em casa, então ele precisou ser levado para tratamento no hospital”, disse o neto na publicação.

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, em 13 de fevereiro de 1931, Isaac Bardavid é um dos maiores nomes da dublagem brasileira. Ele deu voz ao Wolverine, Esqueleto, vilão da franquia He-Man, Odin, nos filmes do MCU, Capitão Haddock em As Aventuras de Tintim, Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo, Tigrão, o amigo de Ursinho Pooh, e muitos outros.

Isaac também atuou em novelas, ele integrou o elenco de novelas como Escrava Isaura (1975) e O Cravo e a Rosa (2000).

O dublador formou-se em Direito no ano de 1976, mas preferiu seguir na carreira de dramaturgia.

Em 6 de março de 2017, Bardavid conheceu pessoalmente Hugh Jackman, o ator que interpretou Wolverine nos cinemas, o encontro aconteceu no talk-show The Noite com Danilo Gentili.