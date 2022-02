Uma cratera se abriu na manhã desta terça-feira (1º) após o asfalto ceder ao lado da obra do Metrô da Linha 6-Laranja, na Marginal Tietê, na Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo. Não houve feridos. Dois funcionários que entraram em contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos pelos bombeiros.





O desmoronamento ocorreu por volta das 9h, antes da Ponte do Piqueri, no sentido Ayrton Senna, ao lado de um poço cavado construído entre as futuras estações Santa Marina e Freguesia do Ó.

Segundo o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo José Galli, o vazamento de uma galeria de esgotou foi o que causou o acidente. O secretário acredita que provavelmente o solo não aguentou o peso da galeria, que passava 3 metros acima da máquina chamada de “tatuzão” e, acabou de rompendo.

“Houve o rompimento da galeria [de esgoto] que passa no sentido transversal ao túnel e houve o início de vazamento às 8h21. O solo não aguentou. A tuneladora passava a 3 metros dessa galeria, portanto não houve um impacto da tuneladora com a galeria”, explicou.

O secretário disse que não foi o “tatuzão” que rompeu a adutora e que o caso será investigado.

“De alguma maneira houve o rompimento [da adutora] e esse problema tem que ser investigado”, disse Galli.

“Estamos providenciando uma auditoria para identificar exatamente o que ocorreu e os responsáveis para que a gente adote as medidas cabíveis”, afirmou o secretário.

Paulo afirmou que o objetivo será reabrir a Marginal Tietê. “Essa galeria precisa ser reconstruída e a marginal precisa retomar. Toda a equipe da engenharia da Sabesp já está aqui. Já parou de chegar esgoto [na galeria], e está estável”.

O secretário também disse que num primeiro momento não há riscos para os imóveis próximos ao desmoronamento, mas que ainda será feita uma análise.

O governador João Doria também se mostrou a favor da prioridade em liberar a Marginal Tietê.

“A prioridade número 1, liberação do trânsito na Marginal Expressa, CET já foi liberada pela Enel que também teve um envolvimento aqui. Agora a pista expressa vai ser liberada para melhorar o conforto e a velocidade média para chegar ao seu destino”. Afirmou.

O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado (DAEE) informou que não foi constatado danos ao leito do Rio Tietê.