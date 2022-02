Uma menina de 5 anos se recuperou da Covid-19 e da gripe H3N2, em Aparecida de Goiânia. Ela ficou 21 dias internada e chegou a ser intubada. Após a criança sair do hospital, a mãe dela, Juscilene Araújo, relatou o alívio em ver a filha recuperada.





“É uma experiência que eu não desejo para nenhuma mãe passar por isso que passei. Eu vi minha filha à beira da morte sem poder fazer nada”, disse.

Vitória Araújo Gomes deu entrada no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia no dia 11 de janeiro com sintomas de gripe. O quadro da criança piorou e ela foi levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após dois dias.

Vitória chegou a deixar a unidade intensiva após alguns dias de tratamento, porém, seu quadro de saúde piorou novamente e voltou para a UTI, passando mais dois dias intubada.

Vitória recebeu alta no dia 1º de fevereiro. Saindo do hospital, ela foi homenageada pelos funcionários do hospital, que aplaudiram a garota.

Vitória teve Covid-19 antes da faixa etária dela poder receber a vacina contra a doença. Juscilene disse que, após o período de recuperação, indicado pelos médicos, sua filha será vacinada.

“Vacinem seus filhos. Não é uma experiência boa [ter um filho com Covid-19]. Eu vou vacinar, sim, a Vitória”, disse Juscilene.