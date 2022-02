Fortes chuvas em São Paulo já deixaram 27 mortos

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde o último sábado (29) já deixaram 27 mortos, sendo 11 deles na cidade de Franco da Rocha.

11 das 27 vítimas são da cidade de Franco da Rocha, a mais afetada metas fortes chuvas em São Paulo. Foto: TV Cenário.

Das 27 vítimas, oito são crianças e quatro adolescentes. Entre as crianças há um bebê de apenas três meses, que, mesmo sendo socorrido, não sobreviveu. A mãe do bebê, de 27 anos, foi resgatada e levada ao Hospital Geral de Itapevi.

A TV Cenário esteve no local do deslizamento de terra em Franco da Rocha, mostrando a situação do local, que foi o mais afetado do estado.

Defesa Civil e voluntários trabalham nas buscas e limpeza do local do deslizamento em Franco da Rocha. Foto: TV Cenário.

A Defesa Civil está no local, realizando buscas e limpando a área. Vários voluntários estão colaborando com o trabalho da corporação.

Desde domingo (30), as equipes de saúde, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil se mobilizaram no resgate de vítimas de um deslizamento de terra na Rua São Carlos, no Parque Paulista na divisa com Francisco Morato.