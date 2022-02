“O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O JUIZ ESTÃO ERRADOS, EU ESTOU CERTA!”

A coisa começou a azedar para a atual gestão de Ferraz de Vasconcelos, e mais um parecer desfavorável paralisou e obrigou a prefeita da cidade, Priscila Gambale, ordenar que todos os bolsistas do Bolsa Ferraz ficassem em casa por tempo indeterminado. Porém, o que chamou a atenção foi a reposta que ela deu para o Dr. Caetano, quando, em um vídeo publicado pela página oficial da prefeitura, explicando os motivos da paralisação, ele escreveu assim: “Essa turma aprendeu a enganar os mais humildes.”. Acompanhe abaixo o que respondeu a prefeita Priscila Gambale.

DENÚNCIA INFUNDADA?

Dr. Caetano fez questão de questionar a prefeita sobre como um juiz e/ou um órgão colegiado pode ter errado na decisão. Confesso que até eu gostaria de entender isso.

Será mesmo que um juiz, ou até mesmo o Tribunal de Justiça aceitam, e dão pareceres favoráveis a qualquer denúncia que é encaminhada a eles? Leia questionamento de Dr. Caetano:

PRIMEIRA SESSÃO PROMETE

“Se ela comparecer, vai passar vergonha”, essa foi uma das mensagens que recebi de um vereador sobre a primeira sessão ordinária de 2022 na Câmara de Vereadores de Ferraz. É sabido, que toda primeira sessão do ano, o prefeito(a), comparece para abrir os trabalhos da casa de lei. Porém, desta vez, parece que a coisa esquentará para o lado da atual gestão. Tudo indica que, muitas revelações e apresentações de documentos entrarão na pauta do dia. Inclusive, um dos vereadores me confidenciou que, se a prefeita aparecer na sessão passará vergonha. “Jair, iremos tratá-la com todo respeito que uma mulher merece, porém, iremos apresentar tantos documentos, e desmascarar tantas falácias que prometeram fazer o ano passado e, não cumpriram, que, se ela aparecer, vai passar vergonha”. Afirmou um vereador.

GUERRA CONTRA A OPOSIÇÃO

Parece também que o irmão da prefeita de Ferraz, e deputado estadual, Rodrigo Gambale, não está gostando nada da atuação de alguns vereadores que estão se opondo ao governo da irmã, e já teria mandado mensagem através de outro vereador. “Pode avisar, eu vou destruir esses vereadores. Na próxima eleição, vou colocar quinhentos candidatos nos bairros deles, não irão vencer uma eleição nem para síndico, nunca mais na vida deles”.

NEM VAMOS DORMIR A NOITE

“Jair, com essa atitude do deputado, só piora ainda mais a relação. Ferraz não tem um dono, e outra, não somos ‘filhos de pai assustado’. Você acha mesmo que, com tudo que já passamos, todos os políticos gigantes que já peitamos em prol da sociedade, o Gambale irá nos amedrontar? Essa atitude só mostra que estamos no caminho certo, e não iremos recuar e, em breve, você verá o desfecho de tudo isso, pode aguardar”, disse o parlamentar.