A partir da próxima segunda-feira, 7 de fevereiro, os alunos da rede municipal de Ferraz de Vasconcelos já podem retornar às aulas presenciais. A Secretaria de Educação anunciou que o início do ano letivo será para as Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) do ensino infantil, fundamental e EJA, a Educação de Jovens e Adultos.

O uso de máscara continua obrigatório e só podem ser retiradas na hora das refeições. Totens de álcool em geral estarão disponíveis em todos os ambientes escolares.

O retorno presencial foi mantido após alinhamento com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Ferraz, com a Secretaria de Saúde, e, até o fim da semana, a questão também terá manifestação pelo Conselho Municipal de Educação municipal.

De acordo com o calendário escolar municipal, o término do primeiro semestre de 2022 será em 8 de julho. No dia 28 de julho, os estudantes retornam do recesso para o segundo semestre, e em 20 de dezembro será o término do ano letivo. Dessa forma, as unidades devem garantir o mínimo de 200 dias letivos.

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.

Foto: Maxson Rodrigues e Secom Ferraz.